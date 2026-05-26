グリップエンドはわずかしか移動しない！ 多くのゴルファーは、スウィングアークが大きいほうが球は遠くに飛ぶ、と思っています。そのため、トップは「深く」「大きく」「高く」取ろうとします。しかし、これまで常識とされてきたこの考えは、すべて理にかなっていません。具体的に指摘しましょう。左の画を見な