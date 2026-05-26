富士山周辺の水道水はほとんどが伏流水 大自然の浄水システム 富士山周辺地域の水道水の多くは、川や湖の水ではなく「伏流水」によって支えられています。伏流水とは、雨や雪が地表を流れずに地中へしみ込み、地下をゆっくりと移動する水です。 火山である富士山の内部には溶岩や火山砂が幾層にも重なっています。これらの地層の多くは、無数のすき間や割れ目があり、水を通しやすい構造になっています。地表に降った水