栃木県で5月に起きた強盗殺人事件は、“トクリュウ”＝匿名・流動型犯罪グループによるものとみられています。“トクリュウ”によるとみられる事件は福岡でも起きています。家族や地域の安全を守るために今、私たちは何をするべきなのでしょうか。 栃木県上三川町で5月に起きた強盗殺人事件。警察はこれまでに、指示役とみられる夫婦と、実行役とみられる高校生の少年4人を逮捕しています。少年の一部は、警察の調べに