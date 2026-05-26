米イラン協議行き詰まり海峡付近で米イスラエルがイラン船舶に攻撃か 仲介国によると、核開発計画などを巡り米国とイランの協議は行き詰っているという。関係者の話としてダウジョーンズが報じている。 米国はイランに対し、核開発計画について明確な約束を求めている。一方、イランは制裁と資産凍結の解除の詳細を米国に求めているという。米当局者はイランが核問題で引き延ばしを図っているのではないかと懸念して