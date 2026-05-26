「MOMENTUM 5 Wireless」ブラック Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドの最上位ワイヤレスヘッドフォン「MOMENTUM 5 Wireless」を、6月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は69,960円前後。予約は6月12日より受け付ける。カラーはブラックとホワイト。 「MOMENTUM 5 Wireless」ホワイト 2022年に発売した「MOMENTUM 4 Wireless」の後継機種で、「ゼンハイザー史