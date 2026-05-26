アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」櫻井優衣が２６日までにインスタグラムを更新。「沼らせＢＯＤＹの企画緊張したな〜！意識が高まった気がします笑」とつづると、撮影ショットを披露。ショート丈の衣装からは、肩や足などの素肌が大胆にあらわになっている。この投稿には「透明感すごい、、美しすぎてメロメロだよ」「雰囲気違くて一瞬だれかと！」「ゆいちゃんったらセクシー笑」「どんだけ沼らせるの〜！笑」