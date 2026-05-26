宮城県大郷町は２５日、役場１階の税務課からパソコン１台が盗まれるなどしたと発表した。盗難防止用のワイヤが切断されて持ち出されており、町は県警大和署に被害届を提出した。町によると、税務課の職員が１３日午前８時過ぎに出勤して被害に気づいた。パソコン１台のほか、地域整備課などでもマウスが複数盗まれていたという。庁内には他にパソコンが複数あったが無事だった。民間の警備員１人が常駐していたという。盗難