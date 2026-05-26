和食に使われるイメージのある「出汁」の用途が広がり、クッキーやバスクチーズケーキ、羊羹などの“出汁入りスイーツ”が続々登場しています。【写真を見る】なぜ？新感覚「出汁×スイーツ」続々…クッキーも羊羹もバスチーも“出汁入り”【THE TIME,】 「野菜出汁」が入ったクッキー福岡の和食レストラン発祥の出汁・調味料ブランド『久原本家 茅乃舎』から3月に発売された「茅乃舎 里山クッキー」(16枚入・2268円)生七味・