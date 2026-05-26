コンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱について、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、「流行の拡大速度が対応を上回っている」と述べ、強い危機感を示しました。テドロス事務局長は25日、アフリカCDC＝疾病対策センターとのオンライン会合で、「流行の拡大速度がわれわれの対応を上回っている」と述べ、感染の発見が遅れ、対応が後手に回っているとの認識を示しました。WHOによりますと、コンゴ民主共和国では、感染が