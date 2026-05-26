アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結合意の一環として、イスラエルと国交正常化する「アブラハム合意」にサウジアラビアなどが加わることを求めました。トランプ大統領は25日、自身のSNSで、サウジアラビアのムハンマド皇太子やカタールのタミム首長らと23日に会談したことを明らかにしました。トランプ氏は両国などに対し、アメリカがイランとの交渉で合意すれば、イスラエルとアラブ諸国の国交を正常化する「アブラハ