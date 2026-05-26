5月28日（木）から開催される『リゾートトラスト レディス』。第34回を迎える今大会の舞台は、那須連山の麓に広がる「グランディ那須白河ゴルフクラブ」。このコースでの開催は4回目、実に19年ぶりとなる。賞金総額1億4000万円、優勝賞金2520万円をかけ、女子プロゴルファーが負けられない戦いに挑む。今季の女子ツアーは、実力者たちが安定した強さを見せる一方で、若手選手やベテラン勢の活躍も光り、混戦模様となっている。2025