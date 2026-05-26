長引く中東情勢の混乱を受けて、トヨタ自動車は今年11月ごろまでの海外生産について、およそ8万3000台まで減産規模を拡大することが分かりました。関係者によりますと、トヨタは中東情勢の緊迫化などの影響で、これまでは今月から11月ごろまでの海外生産について3万8000台ほど減らすとしていました。しかしホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、物流の停滞がさらに長引くことなどから、トヨタは海外での減産規模をおよそ8万300