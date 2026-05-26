ドイツの音響メーカー・Sennheiser（ゼンハイザー）が新型ワイヤレスヘッドホン『MOMENTUM 5』を発表した。約4年前に登場した『MOMENTUM 4』の後継機となる本機はブランドの核である「妥協のない音質」を継承しながら、ノイズキャンセリング、空間オーディオ、ハイレゾワイヤレス、通話性能、さらにはバッテリー交換対応までを盛り込んだ「全部入り」とも言えるフラッグシップモデルだ。発表に先