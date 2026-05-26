株式会社MOTTERUは、準固体電池を採用したモバイルバッテリー20,000mAhの大容量モデル『MOT-MBSS20001』を、5月25日より店舗・オンラインショップを含むECモールで販売開始した。 （関連：【画像】容量は20000mAh、動作温度はマイナス20℃～60℃） 本製品は、一般的なリチウムイオンポリマー電池に比べ、衝撃や熱に強い準固体電池を採用したモバイルバッテリー。自社でのバッテリー本体