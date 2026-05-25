胃がん検診は、早期発見、早期治療のために重要なプロセスのひとつで、定期的に受診することが勧められています。今回は、胃がんの原因や症状、検査方法について日本消化器病学会専門医の山田 晃弘先生（横浜内科おなかクリニック院長）に伺いました。 監修医師：山田 晃弘（横浜内科おなかクリニック） 新潟大学医学部卒業。その後、虎の門病院や国立国際医療研究センターなどで経験を積む。2018年より現職。一人ひ