開催：2026.5.26 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 9 - 7 [レイズ] MLBの試合が26日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 6回表、3番 ジョナサン・アランダ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランで