残留が決まっている相手に、ホームでの最終節で勝てば、来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得できた。だが、名門ミランはその目標を達成できなかった。５月24日のカリアリ戦で、ミランは１−２と黒星を喫した。先制しながらも追いつかれてハーフタイムに突入すると、後半に追加点を献上。そのまま敗戦となり、本拠地サン・シーロの観客から強烈なブーイングを浴びせられている。３位で最終節を迎えたミランは