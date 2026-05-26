中国のニュースサイト・観察者網に25日、「日本式ステルス値上げが人々を怒らせる」と題する論評記事が掲載された。記事は、ホルムズ海峡封鎖による「ナフサ不足」を理由に、日本の大手菓子メーカー・カルビーが一部商品のパッケージを白黒にすると発表し、日本国内で大きな話題となっていると紹介。「ナフサは原油精製によって得られる物質で、印刷インクの原料として使われる。カラー包装には複数種類の特殊インクが必要となるた