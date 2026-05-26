締め付けられていた状態をちょっと緩めると、爆発的な力が生まれることがある。権藤博さんが監督になられた1998年（平10）、9年前に巨人で体験した「効果」を予感した。厳しさを前面に押し出した王貞治さんから藤田元司さんへの監督交代。少し緩めてもらって優勝し、近鉄との日本シリーズも3連敗4連勝で制した。長嶋茂雄さんから藤田さんに代わった81年も同じような流れで日本一になっている。厳しくしてくれた大矢明彦さん