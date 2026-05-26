女優の鈴木京香（57）が、大泉洋（53）と松田龍平（43）がバディを組む人気映画シリーズの最新作「BYEBYELOVE探偵はBARにいる」（監督白石和彌、12月25日公開）でヒロインを務める。大泉演じる探偵が、かつて愛した女性・純子役。25年ぶりに依頼人として現れ、その再会が探偵と高田（松田）を謎に包まれた事件に巻き込んでいく。これまで描かれることのなかった探偵の過去も明らかになる、物語の鍵を握る存在だ。東直