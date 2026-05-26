「子ども医療電話相談」のキャラクター、アンパンマンが厚生労働大臣と面会しました。「♯8000」（子ども医療電話相談）は子どもの急な体調不良を看護師らに相談できる番号で、2023年度の相談件数は120万件を超えています。広報キャラクターのアンパンマンが25日、厚労省を訪れ、面会した上野大臣は「安心して子育てできる環境整備に努めたい」と述べました。