被災者と懇談される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝26年4月、福島県大熊町天皇、皇后両陛下は東日本大震災と原発事故の複合災害に遭った福島県へ長女愛子さまを同伴された。発生から15年がたち、記憶の風化が懸念される中で「皇室は世代を超えて寄り添っていくとの思いを込められた」と宮内庁幹部は推し量る。愛子さまは訪問した先々で質問を重ねて過酷な経験に触れ、記憶の継承に高い関心を示した。（共同通信＝黒木和磨）