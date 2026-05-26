阪神は26日から交流戦開幕カードとなる日本ハムとの3連戦に臨む。初戦は今季初昇格から3戦3勝と好投が続いている西勇がスタンバイ。日本ハムのエースですでに5勝を挙げている伊藤とのマッチアップで“開幕星”を呼び込む。2戦目には開幕から安定した投球が続いている大竹の先発が濃厚。前回21日の中日戦は天候不良で登板が流れており仕切り直しのマウンド。現状では当日は曇りの予報となっている。投げ合うのは左腕・加藤貴だ