愛知県小牧市の住宅で母親とみられる女性の遺体を遺棄したとして、52歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、江南市に住む自称自営業の河井聖徳容疑者(52)です。警察によりますと、河井容疑者は今年3月中旬ごろ、小牧市内の母親の住宅で女性が死亡しているのを確認したにも関わらず、25日まで遺体を放置した死体遺棄の疑いが持たれています。25日昼過ぎ、小牧市内の住宅で市役所の職員から「女性と連絡が取れない」と通