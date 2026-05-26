警察庁は25日、全国の刑事部長らを集めた会議を開き、楠長官が匿名・流動型犯罪グループの撲滅に向け対策強化を指示しました。楠警察庁長官：全国警察が心を一つにして（匿名・流動型犯罪）グループが関与する事件に対する捜査を一層強力に推進する必要があります。楠長官は5月14日、栃木県で発生した強盗殺人事件を念頭に「中核的人物の早期検挙と同種事案のさらなる発生防止の両面において、全国警察を挙げて対策を強化する必要