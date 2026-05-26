スキージャンプの高梨沙羅選手が、きょう26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)に出演し、明石家さんまと初対面を果たす。高梨沙羅選手高梨選手が「8歳からジャンプを始めて、21年くらいです」と話すと、さんまは“ジャンプ”に掛けたコメントで応じ、高梨を笑わせる。今回は「住まいのトラブル110番」。最初のテーマ「マジかよ!と思った自宅のトラブル」では、高梨選手が多忙な競技