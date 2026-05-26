最初に結論：幅28cmとスリムでも洗浄力と使い勝手を損ねていない外付け食洗機「LISSOME J1」が登場記事の重要ポイント：1：独自開発のポンプで水噴射が強力、2方向から噴射する機構も2：幅28cmとスリムながら、食器が出し入れしやすい構造3：AI採用の洗浄モードで洗剤投入量、洗浄時間、消費電力を自動調整ロボット掃除機とともに時短ツールとして注目されている食洗機（食器洗い乾燥機）ですが、日本での普及率はまだ4割前後にと