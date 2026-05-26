少年団サッカーの練習が始まる前、子どもの小さな成長を喜ぶ穏やかな時間が、ある父親の大声によって一変しました。私の友人A子が目撃したのは、子ども同士ではなく親同士の価値観の違いが浮き彫りになった、忘れられない出来事でした。 突然響いた大声と空気の変化 少年団サッカーの全体練習が始まる前、小学2年生の息子が初めてリフティング10回に成功！ 満面の笑みで私のもとへ走ってきました。「できたよ！