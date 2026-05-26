地元・北海道北見市でスペシャル密着インタビュー会社での仕事から、出場できなかった五輪、ボディビル、今後のキャリアまで「仕事と競技がつながる部分がすごくある」カナダ、アメリカ、イギリス、スウェーデン……。今季だけでも世界中を転戦してきたロコ・ソラーレの藤澤五月（34）だが、地元である北海道北見市に帰郷している間は保険会社『コンサルトジャパン』の社員の顔も持つ。ロコ・ソラーレ加入時に入社してから11年もの