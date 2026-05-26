プロ2年目、26歳が語った今の思い国内女子ゴルフツアー・リゾートトラストレディスが、福島・グランディ那須白河GC（6500ヤード、パー72）で28日に開幕する。プロ2シーズン目の青木香奈子（マイナビ）は主催者推薦で出場。今季は6試合出場で予選通過は14位に入ったVポイント×SMBCのみと、もどかしい戦いが続いている。力を出し切れていない要因は、フィットしなかったスイング改造。原点回帰を決断した26歳に今の思いを聞いた。