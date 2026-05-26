サックス＆フルート奏者の小林香織さんが24日、自身のインスタグラムを更新。同姓同名のドラマーと対面したことを明かした。 【写真】小林香織さんと小林香織さん病を経験しながらも絶やさぬ笑み 小林さんは1981年生まれ、神奈川県出身。作編曲家で、プロデューサーでもある。中学1年でフルート、高校2年でアルトサックスを始め、2000年に洗足学園音楽大のジャズコースに入学。05年に