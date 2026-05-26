テレビで見ない日はないほどの活躍で、近年は俳優として大人気の野呂佳代が、27日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に初出演する。 【写真】赤ちゃんの野呂佳代が可愛すぎる♡ 幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い22歳の頃にオーディションを受け、AKB48に合格してアイドルに。大島優子や秋元才加らが同期だった。卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあっ