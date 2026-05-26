メガバンクが史上空前の好決算に沸いている。とりわけ三菱UFJ銀行は純利益が2兆円を突破、3年連続の最高益を更新中だ。その陰で銀行の過酷な資金回収に泣く人が後を絶たない。中山美穂さんの長男が20億円相続放棄で注目集める 芸能人“の節税”と個人事務所の実態都内に住む板橋常夫さん（仮名79歳）は、自宅を追われようとしている。35年前、三菱銀行から借りた1億3300万円が、いまや2億5000万円に膨れ上がった。返済を迫る銀