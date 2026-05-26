「写ルンです™飾らない瞬間夕焼け篇」キャプチャ 俳優の吉沢亮が26日、発売40周年を迎える富士フイルム「写ルンです」のプロモーション動画に出演。日本を代表する写真家・瀧本幹也が、夕景に照らされる吉沢の「飾らない素の表情」を美しく切り取っている。【動画】吉沢亮が出演「写ルンです™飾らない瞬間夕焼け篇」＆メイキングムービー動画のタイトルは「写ルンです 飾らない瞬間 夕焼け篇」。雄