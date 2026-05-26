今日26日(火)は前線が九州の南に延びるでしょう。奄美は、昼前まで局地的に非常に激しい雨が降りそうです。線状降水帯が発生するおそれもあります。九州は昼頃から雨の範囲が広がり、四国も雨の所が増えてくるでしょう。夕方以降は、関東北部など一部でにわか雨がありそうです。前線が九州の南に奄美に活発な雨雲今日26日(火)は、前線が九州の南に延びています。前線に向かうように暖かく湿った空気が流れ込み、奄美付近で雨雲や