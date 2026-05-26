FOOTBALL ZONE公式YouTubeで解説した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人が発表された。激戦が予想される本大会に向けて、元日本代表の柿谷曜一朗氏と安田理大氏が招集メンバーを徹底分析。サプライズ選出となった若手の抜擢や、負傷離脱となったMF三笘薫の穴を埋める“左シャドー”について語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇メンバー発表会見の現場にも立ち会った2人が、