活版印刷は凸型の活字を並べた組版を使って印刷する技術であり、情報伝達の速度を飛躍的に向上させることに役立ちました。ベルギー第2の都市・アントウェルペン(アントワープ)にあるプランタン＝モレトゥスの家屋・工房・博物館複合体には、現存する世界最古の活版印刷機2台が展示されています。The world's two oldest printing presses | Museum Plantin-Moretushttps://museumplantinmoretus.be/en/worlds-two-oldest-printing-