RB大宮の西村卓朗SD「他の一般的なJ2に所属している選手と比べると違いが」Jリーグ発足初期からクラブ強化に携わってきた鹿島アントラーズの鈴木満アドバイザー、柏レイソルや清水エスパルス、名古屋グランパスで手腕を振るった久米一正氏（故人）、FC東京やファジアーノ岡山で長く働いたFC町田ゼルビアの鈴木徳彦アドバイザーといったレジェンドが第一線を離れた今、各クラブの強化部門は40〜50代の人材が中心となっている。（