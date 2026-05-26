女優の鈴木京香（５７）が、映画「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（白石和彌監督、１２月２５日公開）に出演することが２５日、分かった。大泉洋（５３）が演じる探偵が、かつて愛した女性・純子役を務める。北海道・札幌の繁華街・ススキノを舞台に大泉演じる探偵と松田龍平（４３）演じる高田が厄介な事件に巻き込まれる人気シリーズの第４弾。２５年前、若き探偵の前から忽然（こつぜん）と姿を消した純子