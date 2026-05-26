静岡朝日テレビは女子プロゴルフツアー「リゾートトラスト レディス」 （５月２８〜３１日、グランディ那須白河ＧＣ）の大会３日目（３０日）を生中継（午後１時３０分〜午後３時３０分）すると発表した。最終日（３１日）はテレビ朝日系列 24 局全国ネットで放送する。昨季年間女王の佐久間朱莉をはじめ、メジャー初優勝を挙げ勢いを見せる河本結、5 年ぶりのツアー優勝を飾った笠りつ子、さらに菅沼菜々、郄橋彩華ら有