女優の石田ひかりが「波平さん」の年齢になったことを報告した。２５日に５４歳の誕生日を迎えた石田は同日、自身のインスタグラムを更新。「５月２５日おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」と記し、アニメ「サザエさん」の波平の画像と、おいしそうに料理をほおばるショットをアップ。「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入っておひとりおひとりの顔を思い浮