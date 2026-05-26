俳優の大泉洋、松田龍平が出演する『探偵はBARにいる』シリーズ最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）の新キャスト、特報映像、ティザービジュアルが解禁となった。【画像】探偵と高田そして、おなじみの“高田号”も映るティザービジュアルアジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田演じる相棒「高田」が、毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた『探偵はBARにい