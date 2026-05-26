モデルでタレントの佐藤栞里と俳優の瀬戸朝香が、26日放送の『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に登場。芸能界きっての仲良しコンビである2人が、新たな試みとなるロケ企画「100年愛され名店探し」に挑戦する。【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里今回2人が訪れたのは、千葉県・成田市。1000年を超える歴史を持つ成田山新勝寺の地で、地元の人々に50年、100年と愛され続ける「本