きょう26日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「赤字サービス集中砲火！味のPRマン」が登場する。【オモウマ写真】“赤字確定サービス”食事処のあさりカレー千葉市の「御食事処 和舎門」。怪しげな店構えながら、こだわりすぎる料理と赤字確定のサービスで話題を呼んだ店に2度目の密着。初回放送の翌日、取材スタッフがお店に向かうと、「今日はカレーがない