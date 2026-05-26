ドジャースは25日（日本時間26日）、エンリケ・ヘルナンデス内野手（34）のメジャー復帰を発表。代わってサンティアゴ・エスピナル内野手（31）がDFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰し、すでに3Aで12試合に出場している。前日24日（同25日）にロバーツ監督がE・ヘルナンデスの復帰を明かしていた。