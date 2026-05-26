“令和のグラビアクイーン”沢口愛華が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に登場した。【写真】これぞグラビアクイーン！圧倒的存在感を放つ沢口愛華10ページに渡り、圧倒的な存在感を示している。「お仕事について、具体的な目標を考えるタイプではない」と言いながらも「グラビアの仕事はひとつひとつ、真摯に取り組みたい」とクイーンの矜持を語ってくれた。同誌には、天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染