夫がいながら、別の男性と10年間にわたって二重生活を送っていた女が、交際相手を殺害。そこには被害者の実母も加担していたという、この事件の真相を追った。【映像】事件当時の様子（再現イメージ）露木康子被告は、夫と2011年ごろ職場で知り合い、2015年に結婚。神奈川県松田町に夫と同居していた。しかし結婚前、露木被告には、20代の頃から交際を続けていた男性がいた。それが今回殺害されたAさんだ。露木被告とAさんと