フリーアナウンサー白戸ゆめの（30）の1st写真集「Lily」（光文社）の重版が決定し、記念イベントを行うことが26日、発表された。南国のタイ・パタヤで女子アナ界NO・1と称される美しいスタイルを惜しみなく披露し、攻めたカットも収録されている。重版を受けて白戸は「皆さんのおかげで、このたび重版が決定しました！たくさんの準備をして臨み、出来上がるまでの全てに私の本気を閉じ込めた1st写真集なので、こうして大きな反響