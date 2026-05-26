破格の値段で売られていたわんこの物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で187万8000回再生を突破し、「運命的な出会い」「表情が変わった」「愛されるって大切だね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『1万円で売れ残っていた犬』を飼った結果→寂しげな顔をしていて…涙あふれる『表情の違い』】 1万円で売れ残った犬 TikTokアカウント「x_kotettik_x」の投稿主さんは