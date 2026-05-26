生後3ヶ月で、初めてピアノの音を聞いたポメラニアンのリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で55万4000回再生を突破し、「音に集中してる」「かわいすぎ！」といったコメントが寄せられています。 【動画：生まれて初めて『ピアノの音』を聞いた子犬→首を思いっきりかしげて…犬生1週目すぎる『愛おしい反応』】 初めて聞く音に、「？」がいっぱい TikTokアカウント「umaimonkuitai」